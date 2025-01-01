Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edel & Starck

Seitensprung am Weidezaun

SAT.1Staffel 2Folge 4
Seitensprung am Weidezaun

Edel & Starck

Folge 4: Seitensprung am Weidezaun

46 Min.Ab 6

Hengst Orlando konnte dem Ruf der Natur nicht länger widerstehen und beglückte die Stute Mistral. Nun ist das außergewöhnlich erfolgreiche Rennpferd trächtig, und der Eigentümer fordert Schadenersatz - Felix nimmt sich des Falls an. Unterdessen setzt sich Sandra für Britta und Kai Siebert ein, die beim Kauf eines Fertighauses geprellt wurden. Als die Anwältin erfährt, dass ihr Ex-Boss Dr. Schiller die Vertretung der Gegenseite übernimmt, ist Sandras Ehrgeiz geweckt ...

