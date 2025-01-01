Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Wann ist ein Mann ein Mann

SAT.1Staffel 2Folge 10
Wann ist ein Mann ein Mann

Wann ist ein Mann ein MannJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 10: Wann ist ein Mann ein Mann

45 Min.

Was zeichnet eigentlich einen richtigen Mann aus? Dieser spannenden Frage gehen Sandra, Felix und Biene nach. Ist es etwa ein Zeichen von Männlichkeit, wenn man wie Sandras neuer Klient Olaf Wagenfeld einem Nebenbuhler mit einem Faustschlag den Kiefer bricht und dafür in Untersuchungshaft muss? Oder wirkt der neue Mandant von Felix männlicher, der um jeden Preis den äußerst weiblichen Beruf Hebamme ausüben möchte? Eine schwierige Frage, die es zu klären gilt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
SAT.1
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen