Edel & Starck

SAT.1Staffel 2Folge 11
Folge 11: Der Berg ruft

46 Min.

Edgar, eine Art junger Reinhold Messner und ein alter Freund von Felix, ist wieder im Lande und sucht rechtlichen Beistand. In seinem neuesten Buch hat der Bergsteiger beschrieben, wie er sich selbst aus einer Gletscherspalte befreite, nachdem ihn seine Kameraden im Stich gelassen hatten. Seine Kollegen bestreiten dies vehement und erwirken eine einstweilige Verfügung. Während Felix sich für seinen Freund vor Gericht stark macht, flirtet Edgar aufs Heftigste mit Sandra.

SAT.1
