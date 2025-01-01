Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edel & Starck

Alleinsein ist schön

SAT.1Staffel 2Folge 8
Alleinsein ist schön

Edel & Starck

Folge 8: Alleinsein ist schön

45 Min.

Hans Neubert war so verzweifelt, dass er sich durch einen Sturz vom Balkon das Leben nehmen wollte. (Un-)glücklicherweise fiel er auf ein großformatiges Gemälde, das ihm das Leben rettete. Nun ist Neubert jedoch noch niedergeschlagener als zuvor: Zu seinen ursprünglichen Sorgen kommt noch eine Schadenersatzklage des Künstlers. Sandra nimmt dieser Fall dermaßen mit, dass sie es nicht einmal genießen kann, dass Patricia endlich ausgezogen ist.

