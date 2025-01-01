Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edel & Starck

Der Glückspilz

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 2
Der Glückspilz

Der GlückspilzJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 2: Der Glückspilz

45 Min.Ab 6

Dem Hochstapler Wolfgang Schumpeter wird der Prozess gemacht. Felix hofft auf einen Aufsehen erregenden Prozess, doch weit gefehlt, denn vor Gericht führt Schumpeter nicht nur seinen Anwalt, sondern auch den psychiatrischen Gutachter nach allen Regeln der Kunst vor ... Indessen vertritt Sandra den Obdachlosen Gustav Weyer, der bei einem Preisausschreiben eine Kreuzfahrt gewonnen hat - doch die Veranstalter wollen ihn keinesfalls dabei haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen