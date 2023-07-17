Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 6vom 17.07.2023
45 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 12

Ein böser Zufall war es, der das Ehepaar Ilka und Herbert Frantzen auseinandergebracht hat: Auf der Suche nach einem kleinen Abenteuer wandten sich beide Partner heimlich an die Seitensprung-Agentur "Amor" - und wurden wegen eines Schreibfehlers prompt aneinander vermittelt. Weil sich Herbert nun scheiden lassen möchte, will Ilka die Agentur auf Schadenersatz verklagen. Ein emotionsgeladener Fall, der auch zwischen Felix und Sandra zu einigen Spannungen führt.

