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Edel & Starck

Der Glückspilz

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 07.11.2019
Der Glückspilz

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Edel & Starck

Folge 2: Der Glückspilz

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6

Dem Hochstapler Wolfgang Schumpeter wird der Prozess gemacht. Felix hofft auf einen Aufsehen erregenden Prozess, doch weit gefehlt, denn vor Gericht führt Schumpeter nicht nur seinen Anwalt, sondern auch den psychiatrischen Gutachter nach allen Regeln der Kunst vor ... Indessen vertritt Sandra den Obdachlosen Gustav Weyer, der bei einem Preisausschreiben eine Kreuzfahrt gewonnen hat - doch die Veranstalter wollen ihn keinesfalls dabei haben.

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