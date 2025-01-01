Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edel & Starck

Die Narren sind los

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 9
Die Narren sind los

Edel & Starck

Folge 9: Die Narren sind los

46 Min.

Als Felix hört, dass seine geliebte Stammkneipe vom Eigentümer Gerd Blömer in eine Kölsch-Kneipe verwandelt werden soll, garantiert er dem derzeitigen Pächter Horst seine Unterstützung als Anwalt. Zusammen mit Otto will er vor Gericht eine Verlängerung des Pachtvertrages erwirken. Sandra kümmert sich unterdessen um den Fall Oliver Sebold. Dem transsexuellen Familienvater wurde von seiner Frau jeglicher Umgang mit seinem achtjährigen Sohn verboten.

