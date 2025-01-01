Edel & Starck
Folge 4: Der Spaltpilz
45 Min.Ab 6
Sandra und Felix übernehmen den Fall von Buchhalter Horst Fiebich, der angeblich eine Schokoladenfabrik ruiniert haben soll und von seinen ehemaligen Chefs als gemeingefährlicher Spaltpilz angesehen wird. Für beide ein Fall, der einfach klingt, aber auch grotesk zu sein scheint. Prompt kommt es zwischen Sandra, Felix und Fiebich von Anfang an zu wilden Streitereien. Schließlich eskaliert die Situation vor Gericht.
