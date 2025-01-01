Edel & Starck
Folge 5: Die Hexen von Berlin
46 Min.Ab 6
Staatsanwältin Patricia erliegt dem Charme des neuen Richters Flusser - sehr zum Leidwesen von Sandra, die vor Gericht so sehr auf die Hilfe ihrer Freundin gehofft hatte: Ihre Mandantin Biene ist angeklagt, ihren Nachbarn vergiftet zu haben. In der Folge geraten Sandra und Patricia in einen absurden Wettstreit um die Gunst Flussers. Felix vertritt die Krankenschwester Nora, in die sich alle Männer sofort Hals über Kopf verlieben - auch Felix ist mehr als angetan.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick