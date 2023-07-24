Edel & Starck
Folge 8: Eine Landpartie
46 Min.Folge vom 24.07.2023Ab 6
Sandra und Felix fahren gemeinsam aufs Land, weil sie zur Hochzeit von Sandras Nichte Gundi und deren Traummann Tilo eingeladen worden sind. Als die Braut ihre Tante bittet, ihre Trauzeugin zu sein, nimmt sie diese Aufgabe sehr ernst. Sie hinterfragt die Gefühle des Paares und redet so lange auf ihre Nichte ein, bis die völlig verunsichert ist und sich in einer Scheune verbarrikadiert.
