Ein Fall für Zwei
Folge 3: Das Haus in Frankreich
Eines Abends erlebt Rechtsanwalt Dr. Renz eine Überraschung: Birgit sucht ihn auf! Birgit Weißenborn, mit der ihn vor nunmehr siebenundzwanzig Jahren eine innige Freundschaft verband. Doch Birgit ist heute nicht gekommen, um alte Erinnerungen zu beschwören, sondern sie bittet Renz, ihr bei einem Geschäft behilflich zu sein. Sie will nämlich "L'Arcadie", den alten Landsitz ihrer Familie verkaufen, um mit dem Geld Anteile an einer Farbenfabrik namens GAFAL zu erwerben. Renz ist skeptisch, erliegt dann aber Birgits und seinen Erinnerungen und besorgt einen Käufer. Zugleich aber schickt er Matula zur GAFAL, um erkunden zu lassen, um was für eine Firma es sich da handelt. Dessen Auskünfte sind niederschmetternd, die GAFAL steht kurz vor der Pleite. Dringend warnt er Birgit vor diesem Geschäft, vergeblich. Viel zu spät merkt er, welche Absichten Birgit mit diesem Geschäft verbindet.
