Ein Fall für Zwei
Folge 4: Todfreunde
Während Rechtsanwalt Dr. Renz - unterstützt von seinem Freund Matula - mit den Vorbereitungen zu einem feierlichen Abendessen beschäftigt ist, und die zahlreichen Gäste kaum erwarten können, seine Kochkünste zu bewundern, klingelt es an der Tür. Ein verstörter junger Mann - Armin Fest - steht davor und sagt aus, er habe seine Geliebte erschlagen. Renz nimmt ihn zu sich ins Arbeitszimmer und beginnt, ihn auszufragen, während Matula sich auf macht, um die Aussagen an Ort und Stelle zu überprüfen. Tatsächlich, in Fests Appartement befindet sich eine Tote. Alles scheint eindeutig, so dass es während des Prozesses zwei Monate später für Renz nur darauf ankommt, die Strafe für den geständigen Armin Fest möglichst niedrig zu halten. Doch die Widersprüche zwischen den polizeilichen Ermittlungen und Matulas Nachforschungen werden immer größer, auch verwickelt sich Fest in einem Gestrüpp aus Halbwahrheiten und Lügen. Als unerwartet ein Zeuge auftaucht, der aussagt, Fests Geliebte müsse am Tage ihres Todes über 100.000 Mark bei sich gehabt haben, steht es plötzlich schlecht um Armin Fest. Nicht mehr auf Totschlag, auf Raubmord lautet jetzt die Anklage. Von diesem Moment an überstürzen sich die Ereignisse. Matula weiß, dass er seinem Freund Dr. Renz - und damit Armin Fest - nur helfen kann, wenn er eindeutige Beweise bringt. Doch die Zeit läuft davon.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick