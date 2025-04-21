Ein Fall für Zwei
Folge 9: Kratzer im Lack
Nachts in einer Bar. Reichlich angetrunken bemüht sich Rolf Schlichting um eins der Mädchen, schließlich gelingt es ihm, sich ihr anzuschließen. Er fährt sie nach Hause. Beim Einparken demoliert er den Kotflügel eines anderen Wagens. Ernüchtert befestigt Schlichting eine Visitenkarte an der Windschutzscheibe. Währenddessen verschwindet das Mädchen lautlos. Schlichting ist frustriert. Am nächsten Morgen, verkatert und ernüchtert, sucht er Rechtsanwalt Renz auf und bittet diesen, sich der leidigen Sache anzunehmen. Wenn seine Frau erfährt, dass er wieder einmal habe fremdgehen wollen, werde sie ihn erneut verlassen, dieses Mal für immer. Renz beauftragt Matula, Recherchen anzustellen. Von seinem Freund bei der Polizei erfährt Matula, dass in eben dem Haus, vor dem Schlichtling einen Kotflügel beschädigt hat, in der vergangenen Nacht ein Mädchen ermordet wurde. Matula glaubt seinen Ohren nicht zu trauen ... Wer ist der Mörder? Schlichting etwa, der betont harmlos tut? Ehe sich unsere Helden versehen, stecken sie in einer Geschichte, die ihnen Kopfzerbrechen macht.
