KultKrimiStaffel 10Folge 1vom 19.04.1996
59 Min.Folge vom 19.04.1996Ab 12

Gute Stimmung in der Sportredaktion der "Frankfurter Nachrichten": Ressortleiter Georg Flemming gibt drei Jahre nach seinem Einstand ein Abschiedsfest, weil er einen neuen Job übernehmen will. Und zwar den des Chefredakteurs der Illustrierten "Super Sport". Außer seinem langjährigen Vertrauten und Mitarbeiter Gerd Sawitzki freuen sich alle über das Ausscheiden Flemmings. Mathias Weinreich hat diesen "Absahner" und "Karrieristen" wohl am meisten gehasst. Zumal Kollegin Tatjana Molden aus seinem Bett umstieg in das dieses "Schleimers". Als sich das Fest gegen drei Uhr nachts auflöst und Flemming zu Fuß allein nach Hause schlendert, wird er von einem plötzlich startenden Wagen gezielt überfahren. Da das auf Mathias Weinrich zugelassene Fahrzeug nach der Tat in einer Seitenstraße abgestellt wurde, gerät er als Flemmings größter Feind unter Mordverdacht. Er hatte das Fest ziemlich alkoholisiert schon früher verlassen und behauptet, sein Auto nach einer Karambolage in der Tiefgarage auf der Straße stehen gelassen zu haben, und zwar mit dem Schlüssel im Zündschloss. Tatjana Molden hat Mitleid mit ihrem in Untersuchungshaft genommenen Ex-Freund Mathias und bittet Dr. Franck auf sehr einnehmende Weise um dessen anwaltliche Vertretung. Da die Vorwürfe gegen seinen Mandanten kaum zu entkräften sind, wendet Dr. Franck sich an einen besonders intensiven Leser des Sportteils: Josef Matula.

