Ein Fall für Zwei
Folge 4: Auf Sand gebaut
Jürgen Hintze hat während der längeren Abwesenheit seines Partners Timo Jensen für drei Millionen Mark eine Sandgrube in Tschechien gekauft. Und das festgelegte Limit bei weitem überschritten. Als sich der Sand als untauglich für Bauzwecke erweist, kommt es zum Streit zwischen den beiden Männern. Jensen fordert die Rückzahlung des verlorenen Geldes in die Firmenkasse und die sofortige Kündigung des Gesellschaftsvertrags. Kurz danach ist er tot. Er wird auf dem Weg zu seiner Sekretärin und Geliebten Sabine mit dem eigenen weißen Porsche zu Tode gefahren. Jensens Tod kommt keinem der betroffenen Familienmitglieder so ganz ungelegen. Stephan Jensen kann endlich den lang ersehnten Schreibtisch seines Vaters übernehmen, Stephans jüngerer Bruder Ralph kann seine erheblichen Schulden begleichen. Und Desiree, Jensens Witwe, hofft, als Erbin seiner Firmenanteile Sabine endlich rauswerfen zu können. Doch nur für Hintze sieht es zunächst schlecht aus. Er wird unter Mordverdacht in Untersuchungshaft genommen und bittet Dr. Franck um anwaltlichen Beistand. Auch Matulas Findigkeit und Schlagfertigkeit sind mal wieder gefragt.
