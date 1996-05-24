Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 10Folge 2vom 24.05.1996
59 Min.Folge vom 24.05.1996Ab 12

Seit drei Wochen lebt Katja, für eine Studentin etwas zu nobel, in einer kleinen Wohnanlage mit Hallenbad. Der Eigentümer des Penthouse, Jochen Scherbach, glaubt, Katja sei ein Köder. Der prominente Kunsthändler glaubt aufgrund bestimmter Indizien, dass ihm die Hausbewohner diesen Köder ausgelegt haben, um ihn doch noch als Mörder hinter Gitter zu bringen. Denn vor zwei Jahren war er des Mordes an einer jungen Frau angeklagt, die tot im Pool lag. Scherbach hatte damals als einziger im Haus kein Alibi, unterhielt auffällige Verbindungen zur Pornoszene und frönte einem leicht perversen Kunstbegriff. Matula zieht ins Penthouse ein, um Katja zu überprüfen, und wird bemuttert von Scherbachs Haushälterin Frau Gnieda. Als Fassadenkletterer dringt Matula auf eigene Faust in Katjas Wohnung ein und erlebt eine Überraschung, die dem Fall eine völlig neue Wendung gibt.

