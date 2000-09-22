Ein Fall für Zwei
Folge 14: Spiel, Satz und Mord
In einem feinen Frankfurter Tennisclub spielen sich einige unfeine Dinge ab. Sie bleiben jedoch dezent im Hintergrund, bis auf der parkähnlichen Sportanlage eines Abends der etwas schillernde Detektiv Ralf Ballmann erschossen wird. Der von der Polizei wegen Erpressung von Prostituierten in Unehren entlassene Ballmann, hatte offenbar auch bei seiner neuen Tätigkeit als Privatdetektiv allgemein anerkannte Spielregeln verletzt. Auf Grund von ersten Zeugenaussagen und Indizien richtet sich der Verdacht von Kommissar Kärger gegen Matos Goran, den Trainer der Jugendmannschaft, der auch bei den Damen des Clubs sehr beliebt ist. Gorans Anruf auf dem Polizeipräsidium zieht seinen neuen Tennis-Schüler Rechtsanwalt Dr. Voss und Privatdetektiv Matula in einen Fall, der für mehrere Herren und Damen einige peinliche Enthüllungen bereit hält. Der erschossene Ballmann muss bei seiner auftragsgemäßen Jagd nach einem Garderobendieb mit Hilfe von versteckten Kameras in den Umkleideräumen offensichtlich Dinge herausbekommen haben, die zur Erpressung zahlungskräftiger Mitglieder taugten.
