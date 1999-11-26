Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 12Folge 9vom 26.11.1999
59 Min.Folge vom 26.11.1999Ab 12

Armin Tessow hat sich als Fernsehkoch im Laufe der Jahre überall Freunde erworben. Mit seinem 23-jährigen Sohn Gregor und dem elsässischen Koch Pierre Charrol bietet er der Frankfurter Prominenz in seinen "Tessow-Stuben" eine von Jung und Alt geschätzte französische Küche. Als Tessow - zum Dank für einen geschickt ausgearbeiteten Lizenzvertrag mit dem privaten Fernsehsender - Dr. Voss und Matula zu einem Essen einlädt, werden sie unfreiwillig Zeugen eines folgenschweren Familienkrachs. Trotz Lokalverbot betritt Dieter Pitzhoff das Restaurant durch die Hintertür, um seinem Geliebten Gregor Tessow den Schlüssel zu seiner Wohnung zu überreichen. Dieters provozierender Auftritt endet mit Gregors Entscheidung, das Haus seiner Eltern zu verlassen und ganz bei dem halbseidenen Dieter einzuziehen. Nachdem sich Gregor wenige Tage später bereits häuslich in dem gemeinsamen Liebesnest eingerichtet hat und eine publicity-wirksame Schwulenhochzeit mit Schleier und Ehevertrag plant, wird er beim Öffnen seiner Haustür von einem Unbekannten erschossen.

