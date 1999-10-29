Ein Fall für Zwei
Folge 8: Kunstfehler
Bernhard Kempinski hat sich mit Fleiß und Disziplin aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet zum Medizinprofessor. Seit etwa zehn Jahren ist er Chefarzt der Neurochirurgie der Uni-Klinik. Sein Aufstieg und seine Amtsführung haben ihm manche Feindschaft eingebracht. Deshalb erfüllte ihn besondere Genugtuung, dass er vor drei Jahren die von allen seinen Ärzten umworbene - zwei Jahrzehnte jüngere - leitende Stationsschwester Sabrina heiraten konnte. Als ihn eines Abends sein Oberarzt und Nachbar Dr. Stolle zum Tennis abholen will, findet er Prof. Kempinski bei offener Haustür im Arbeitszimmer seines Privathauses in einer Blutlache liegend. Daneben kniet der vor Jahren wegen Alkoholproblemen von ihm entlassene Mitarbeiter Dr. Klaus Singer. Stolle wird noch Zeuge, wie er eine Pistole zu Boden legt und den Herzstillstand des Mordopfers feststellt. Die ersten Ermittlungen von Kommissar Stenzel beißen sich natürlich gleich an Dr. Singer fest, der behauptet, ebenfalls einen Termin mit seinem früheren Chef gehabt zu haben. Frau Kempinski könne bestätigen, dass er wieder in der Klinik eingestellt werden sollte, sie wisse auch am besten, dass er nie zu einer solchen Tat fähig wäre.
