Ein Fall für Zwei
Folge 16: Schwind paßt auf
Frau Keller versteht die Welt nicht mehr. Im Nachlass ihrer vor acht Tagen plötzlich gestorbenen Tochter Julia fand sie eine von der Kanzlei Dr. Renz ausgefertigte Räumungsklage gegen den Mieter einer Wohnung, die ihrer Tochter gehören soll. Immerhin haben Julia Keller und ihre Mutter nicht nur 14 Jahre in zwei nahe beieinander liegenden Wohnungen gelebt, sondern regelmäßigen und vertrauten Umgang gepflegt. Ihre Tochter sprach zwar davon, dass sie eine schönere Wohnung in Aussicht habe, nicht aber, dass sie eine solche gekauft hat. Von ihrem Gehalt als Sprechstundenhilfe hätte sie das ja auch gar nicht bezahlen können. Dr. Renz kann im Grundbuch feststellen, dass Fräulein Keller tatsächlich Eigentümerin der fraglichen Wohnung war. Matula - der von Frau Keller für drei Tage unter Vertrag genommen wird - findet weitere interessante Einzelheiten.
