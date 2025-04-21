Ein Fall für Zwei
Folge 12: Scheidung in weiß
Irene Sievers ist eine Frau, die sich bei aller Eleganz ihre Jugendlichkeit bis in die "Vierziger" erhalten zu haben scheint. Bei Dr. Renz bittet sie um Hilfe in einer persönlichen Angelegenheit. Sie war für einige Tage in Rio de Janeiro und zwar mit ihrem Mann, der eine Firma betreibt, die auf den Handel mit Schmuck- und Ziersteinen aller Art spezialisiert ist. Während ihr Mann seinen Geschäften nachgegangen ist, hat sie einen anderen kennengelernt. Der neue Schwarm ist offenbar so immens reich, dass sie einer schnellen Scheidung zuliebe bereit ist, auf alle Ansprüche zu verzichten. Renz versucht zunächst, Frau Sievers vor einem weiteren "Irrtum" zu bewahren, doch sie besteht auf einer Scheidung in Weiß. Irgendetwas an der Sache irritiert Renz.
