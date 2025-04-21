Ein Fall für Zwei
Folge 17: T.O.D.
Matula ist seit längerer Zeit auftragslos. Deshalb empfiehlt Dr. Renz eine junge Bewunderin, die einen Artikel über seine Anwaltskünste schreiben will, weiter zu ihm. Matula trägt ihr gegenüber "etwas dick auf" und nimmt sie mit zu einer angeblich gerade anliegenden Observation. Der Zufall will es, dass sie durch ein entsetzliches Ereignis abgelenkt werden. Aus dem fahrenden Auto sehen sie, wie vom obersten Stock eines Hochhauses ein Mensch fällt und am Boden zerschmettert. Die Recherchen von Fräulein Dorn ergeben, dass der Tod des rauschgiftabhängigen Peter Poland kein Selbstmord war. Der Bekennerbrief eines Unbekannten, der mit "T. O. D." unterzeichnet, läßt auf einen Täter schließen, der "gegen Dreck, Gesindel und Abschaum" einen "Kampf bis in den T. O. D." führen will. Als kurze Zeit später Marlene Straub ermordet wird, gibt es einen zweiten Brief gleicher Herkunft: Diesmal scheint sich der Unbekannte zum Richter einer Frau aufgeworfen zu haben, die den Begriff der ehelichen Treue äußerst großzügig ausgelegt hat. Als sich Herr Straub an Matula wendet, um Beweise für seine Unschuld sammeln zu lassen, befinden sich er und Dr. Renz mitten in einem Fall für zwei.
