Ein Fall für Zwei
Folge 2: Tod frei Haus
An der Geldübergabe scheitern fast alle Erpressungen, das erlebt auch Thomas Spengler, der nachts auf dem Bahnhof eine Aktentasche abholen will und von Polizisten überwältigt wird. Wegen der Erkrankung seines Anwalts übernimmt Dr. Franck als Pflichtverteidiger das Mandat. Spengler wird vorgeworfen, eine Supermarktkette mit der Vergiftung von Lebensmitteln erpresst zu haben. Besonders verschärft wird die Anklage durch den Tod einer Kundin nach dem Verzehr von vergiftetem Sellerie, der ihr von der MAXI-Handelskette frei Haus geliefert worden war. Der arbeitslose und verschuldete Thomas Spengler behauptet, von einem ihm unbekannten Mann an einer Bushaltestelle angesprochen worden zu sein, der ihm 500 Mark angeboten habe für den Fall, dass er die fragliche Aktentasche für ihn abhole. Parallel zur Gerichtsverhandlung versuchen Dr. Franck und Matula, die vom Staatsanwalt angeführten belastenden Indizien durch eigene Recherchen zu entkräften. Es wird immer deutlicher, dass hinter der im Vordergrund laufenden Erpressung ein anderes, noch größeres Verbrechen getarnt werden soll.
