Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Eifersucht

Staffel 7Folge 14
Eifersucht

EifersuchtJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 14: Eifersucht

60 Min.Ab 12

Die 17-jährige Britta Weber unterhält mit ihrem Lehrer Peter Baum eine heiße Liebesbeziehung. Vater Weber kocht vor Wut. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit - nach einem von Baum geleiteten abendlichen Schulkonzert - knöpft sich der temperamentvolle Vater den "Strolch" vor. Das Vieraugengespräch artet in Handgreiflichkeiten aus und endet mit dem K. o. des Herrn Baum. Beim Verlassen des Schulgebäudes bittet Herr Weber den Hausmeister um erste Hilfe für den niedergestreckten Lehrer. Der Hausmeister findet allerdings keinen Verletzten, sondern einen Toten. Noch in der Nacht wird Herr Weber festgenommen und bedarf des juristischen Beistands von Dr. Franck. Hauptkommissar Jakobus von der Mordkommission geht davon aus, dass Weber am Ende seiner Auseinandersetzung das Opfer mit einem Mikrofon-Ständer erschlagen hat. Da Weber dies vehement bestreitet, versucht Dr. Franck mit Hilfe von Matula, den Hintergrund des geheimnisvollen Todes auszuforschen. Die ersten Recherchen offenbaren, dass nicht nur das Liebesleben von Peter Baum, sondern auch seine schulische Karriere Anlass für seinen frühen Tod gewesen sein könnten.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen