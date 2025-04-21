Ein Fall für Zwei
Folge 8: Lebenszeichen
Frau Sieburg sieht neue Hoffnung, ihren Mann wiederzufinden, der sie vor vier Jahren verlassen hatte. In einem Antiquitätengeschäft entdeckt sie ein Medaillon, das ihr Mann getragen hat. Die Frau ahnt, dass ihr Mann aus wirtschaftlicher Not heraus seine letzte Habe versilbern musste und Hilfe braucht, die sie ihm aufgrund einer größeren Erbschaft jetzt geben könnte. Verziehen hat sie längst, dass er seine Firma in einen betrügerischen Konkurs getrieben hat, um sich mit 1,5 Millionen nach Südamerika abzusetzen. Dr. Franck vermittelt Frau Sieburg Privatdetektiv Josef Matula, der versuchen könnte, den Weg des Amuletts zurückzuverfolgen. Bei seinem Unternehmen, den derzeitigen Aufenthalt ihres Noch-Ehemannes ausfindig zu machen, werden Dr. Franck und Matula indes mit mysteriösen Vorgängen konfrontiert, die die damaligen Ereignisse in ein völlig neues Licht tauchen. Seine ehemalige Geliebte Evelyn, sein Prokurist Kallway, und sein Chauffeur Kofler korrigieren das Bild, das Frau Sieburg von ihrem untergetauchten Mann entwirft. Seine Mutter hat regelmäßig Post von ihm bekommen, sogar der Chauffeur ist im Besitz einer Postkarte aus Lateinamerika.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick