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Ein Hof zum Verlieben

Die Konkurrenz schläft nicht

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 23.03.2026
Die Konkurrenz schläft nicht

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 32: Die Konkurrenz schläft nicht

24 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6

Während Oliver entspannt damit umgeht, dass Laura die Dornbuschs verklagt, ist Regina nicht bereit, ihr das durchgehen zu lassen. Susi sieht, wie gut gelaunt Tim auf Laura reagiert und stellt ihm eine sehr persönliche Frage. Maja findet heraus, wem das verlorene Geld gehört und sorgt dafür, dass Leonard es zurückbekommt - was Pia überhaupt nicht passt.

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