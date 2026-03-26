Ein Hof zum Verlieben
Folge 37: Klarer Fall: verliebt!
23 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 6
Oliver erfährt, dass die Intrigen seiner Mutter zur Funkstille mit Laura geführt haben. Als Regina ihm den Kündigungsfall überträgt, könnte er Lauras Vertrauen zurückgewinnen. Maja wird von Ludwig überrascht, der aus der Lern-Session ein spaßiges Event macht. Dabei kommen sich die beiden näher. Tim will nichts überstürzen und lädt Laura daher nicht zu einem Date ein. Susi bekommt das mit und will ihn davon überzeugen, dass er falsch liegt. Tim reagiert verärgert.
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