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Ein Hof zum Verlieben

Lügen und Geheimnisse

SAT.1Staffel 1Folge 48vom 02.04.2026
Lügen und Geheimnisse

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 48: Lügen und Geheimnisse

23 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6

Anna hat große Angst vor einer weiteren Belastung für ihre Familie und richtet sich aufgebracht gegen Laura. Maja quält ein schlechtes Gewissen, nachdem sie Ludwig so schroff angefahren hat. Sie kommen gegenseitig aufeinander zu und entschuldigen sich. Henni und Georg erfahren, dass Regina ihnen den Auftrag weggeschnappt hat. Während Georg etwas frustriert auf den Rückschlag reagiert, schmiedet Henni neue Pläne.

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