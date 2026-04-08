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Ein Hof zum Verlieben

Mehr Schein als Sein

SAT.1Staffel 1Folge 51vom 08.04.2026
Mehr Schein als Sein

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 51: Mehr Schein als Sein

23 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 6

Während Laura erkennt, dass auch Oliver sie nicht kaltlässt, wagt Tim einen weiteren Schritt auf sie zu. Ludwig hilft Pia aus einer scheinbaren Notsituation und ahnt nicht, dass sie alles geplant hatte. Susi ist irritiert, als Sören sich nicht fürs Internet filmen lassen will. Dann beobachtet ihn Leonard in einer merkwürdigen Situation.

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