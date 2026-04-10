Kleine Siege, große KriegeJetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 55: Kleine Siege, große Kriege
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 6
Laura schickt Georg an ihrer statt zu einer Bauernversammlung. Als Regina danach von ihren Feindseligkeiten gegenüber Georg nicht ablassen kann, schreitet Laura ein. Majas alte Freundin Selina aus Hamburg kommt zu Besuch. Doch das Wiedersehen läuft für Maja nicht wie geplant. Henni ist beim Abkochen ihrer Marmelade für den Verkauf ein kleines Malheur passiert. Wird sie es schaffen, ihren Fehler auszubügeln?
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