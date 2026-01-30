Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Leben für die Schönheit

Episode 7

PULS 4Staffel 2Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Ein Leben für die Schönheit

Folge 7: Episode 7

49 Min.Ab 12

Die Beziehung zwischen Dr. Artur Worseg und der 28-jährigen Fernsehredakteurin Sandra leidet weiterhin stark unter dem stressigen Berufsalltag des Arztes. Doch Sandra tut ihr Bestes, um die Partnerschaft am Leben zu halten. Währenddessen zeigt Dr. Dagmar Millesi, dass Botox nicht nur zum Aufspritzen der Lippen gut ist: Einer Patientin, die unter starkem Schwitzen leidet, hilft das Mittel beim Unterdrücken der Schweißdrüsen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ein Leben für die Schönheit
PULS 4
Ein Leben für die Schönheit

Ein Leben für die Schönheit

Alle 7 Staffeln und Folgen