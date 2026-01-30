Ein Leben für die Schönheit
Folge 8: Episode 8
49 Min.Ab 12
Nicht immer kommen die Patienten von selbst zu unseren Schönheitschirurgen. Manchmal müssen sie sich zu einem Eingriff regelrecht überreden lassen. So wie die Mutter von Christina Lugner, die erst auf Anraten ihrer Tochter den Schritt zu Dr. Artur Worseg wagt. Dr. Jörg Knabl und seine Frau laden währenddessen in ihr Anwesen zu einer ausladenden Kostümparty.
