Ästhetik zwischen Angst und Aufbruch

ATVStaffel 8Folge 2vom 20.02.2026
Folge 2: Ästhetik zwischen Angst und Aufbruch

48 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

TV-Sternchen Yessica steht vor ihrer lang ersehnten Brust-OP bei Schönheitschirurg Artur Worseg, doch die Angst vor der Narkose macht ihr zu schaffen. Schlagersängerin Bianca Holzmann ist bei Beauty-Doc Dr. Knabl in Behandlung und wünscht sich eine "Diva-Nase", die ihren Vorstellungen nach schmaler und kürzer werden soll. Währenddessen erholt sich Natascha von ihrem Facelift-Marathon bei Dr. Sabine Apfolterer.

