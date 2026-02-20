Ästhetik zwischen Angst und AufbruchJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 2: Ästhetik zwischen Angst und Aufbruch
48 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
TV-Sternchen Yessica steht vor ihrer lang ersehnten Brust-OP bei Schönheitschirurg Artur Worseg, doch die Angst vor der Narkose macht ihr zu schaffen. Schlagersängerin Bianca Holzmann ist bei Beauty-Doc Dr. Knabl in Behandlung und wünscht sich eine "Diva-Nase", die ihren Vorstellungen nach schmaler und kürzer werden soll. Währenddessen erholt sich Natascha von ihrem Facelift-Marathon bei Dr. Sabine Apfolterer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick