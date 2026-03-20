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Ein Leben für die Schönheit

Schönheitswunsch vs. Schmerzgrenze

ATVStaffel 8Folge 6vom 20.03.2026
Schönheitswunsch vs. Schmerzgrenze

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Ein Leben für die Schönheit

Folge 6: Schönheitswunsch vs. Schmerzgrenze

47 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Sarah Fritzenwanker erfüllt sich einen lang gehegten Wunsch: Schönheitschirurg Artur Worseg soll ihr zu einem neuen Dekolleté verhelfen. Auch Fitnessmodel Donja setzt auf OP-Hilfe, doch nach dem Eingriff sind Schmerz und Tränen größer als erwartet. Alexandra hat nach 40 Kilo Gewichtsverlust bereits den Bauch straffen lassen. Jetzt lässt sie von Sabine Apfolterer auch die überschüssige Haut an den Armen entfernen.

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