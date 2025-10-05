Staffel 1Folge 9vom 05.10.2025
Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 9: Atlantis (1)
35 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Die Legende von Atlantis - eine Hochkultur, die an nur einem einzigen Tag von der Bildfläche verschwand. Bislang haben Forscher aber keine Beweise für die tatsächliche Existenz des mythischen Inselreichs gefunden. Doch das könnte sich ändern: Zachary Quinto begibt sich auf Reisen, um das Geheimnis zu lösen.
