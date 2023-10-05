Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 05.10.2023
82 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 12

Bei Dr. Moritz Tellmann geht es um Leben und Tod: Ein Mann kämpft gegen das Ersticken, ein anderer ist von einem Dach acht Meter in die Tiefe gestürzt. Währenddessen hat es Dr. Gudrun de Vries mit einem skurrilen Fall zu tun: Ein Mann verschluckt seine Zahnprothese, doch im Magen ist sie nicht. Außerdem: Sanitäterin Hanah erlebt einen unvergesslichen Einsatz, als sie ein herzkrankes Kleinkind versorgen muss.

