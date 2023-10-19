Sturz aus 5 Metern HöheJetzt kostenlos streamen
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden
Folge 3: Sturz aus 5 Metern Höhe
84 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12
Ein Patient schwebt in Lebensgefahr und landet im Schockraum bei Notarzt Dr. Moritz Tellmann. Der Mann ist aus über fünf Metern Höhe von einer Leiter gestürzt. Währenddessen herrscht in Hessen bei Notfallsanitäterin Hanah Wespenalarm. Ein Patient hat nach mehreren Stichen einen allergischen Schock. In der Notaufnahme von Dr. Gudrun de Vries in Bochum kommt eine Patientin an, die dem Tode näher zu sein scheint, als dem Leben. Der Ärztin bleiben nur wenige Sekunden zum Handeln.
