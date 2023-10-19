Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Sturz aus 5 Metern Höhe

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 19.10.2023
Sturz aus 5 Metern Höhe

Sturz aus 5 Metern HöheJetzt kostenlos streamen

Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Folge 3: Sturz aus 5 Metern Höhe

84 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12

Ein Patient schwebt in Lebensgefahr und landet im Schockraum bei Notarzt Dr. Moritz Tellmann. Der Mann ist aus über fünf Metern Höhe von einer Leiter gestürzt. Währenddessen herrscht in Hessen bei Notfallsanitäterin Hanah Wespenalarm. Ein Patient hat nach mehreren Stichen einen allergischen Schock. In der Notaufnahme von Dr. Gudrun de Vries in Bochum kommt eine Patientin an, die dem Tode näher zu sein scheint, als dem Leben. Der Ärztin bleiben nur wenige Sekunden zum Handeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden
SAT.1
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Alle 2 Staffeln und Folgen