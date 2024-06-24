Lebensbedrohliche Situation während einer GeburtJetzt kostenlos streamen
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden
Folge 2: Lebensbedrohliche Situation während einer Geburt
86 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12
Notarzt Dr. Moritz Tellmann ist in der Luft und auf der Straße im Einsatz. Eine Frau droht kurz nach der Geburt ihres Kindes zu ersticken. Kann Moritz die beiden noch retten? In der Notaufnahme in Bochum muss Dr. Gudrun de Vries einen Alkoholiker überzeugen, mit dem Trinken aufzuhören. Noch hat der Mann einen Job und ein intaktes Umfeld. Und in Hessen gibt ein Notruf Notfallsanitäterin Hanah Rätsel auf: Ein Lkw-Fahrer sei verunglückt. Doch das Fahrzeug ist unauffindbar ...
