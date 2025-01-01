Einstein
Folge 6: Dr. Rössler
45 Min.Ab 12
Aus einem Paintball-Spiel wird tödlicher ernst, als aus der Waffe von Einsteins Arzt Dr. Rößler ein scharfer Schuss einen anderen Mitspieler tötet. Einstein ist von Dr. Rößlers Schuld überzeugt und versucht mit allen Mitteln, das auch zu beweisen. Doch der Fall ist vertrackt: Eifersucht, illegaler Waffenhandel und unsaubere Immobiliengeschäfte scheinen eine Rolle zu spielen, und Rößlers blutjunge Freundin Anja ist Einstein auch nicht ganz geheuer ...
