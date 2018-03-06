Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 8 vom 06.03.2018
47 Min. Folge vom 06.03.2018 Ab 12

Einstein hat den Prototyp seiner Tag-Nacht-Solarzelle funktionstüchtig hinbekommen und möchte das kostbare Gerät sicher in Kirstens Bankschließfach verstauen. Doch genau in diesem Moment stürmen zwei Räuber die Bank und nehmen Geiseln. Einstein muss nun sowohl seinen Prototypen als auch die Leben mehrerer Menschen heil aus der Situation bugsieren. Unterstützung kommt von Tremmel, Constanze und dem nackten Nic Beuser.

