SAT.1 Staffel 2 Folge 2 vom 13.02.2018
48 Min. Folge vom 13.02.2018 Ab 12

Jemand hat einen Taubenzüchter ermordet und ihn bei seinen geliebten Vögeln abgelegt. Einstein nimmt sofort Harry Flöter, den Nachbarn des Mannes, ins Visier. Der hasst die Tauben, da sie regelmäßig seinen Oldtimer mit ihrem Kot verunstalten. Doch auch der Tierarzt Nobbe scheint verdächtig, denn er taucht plötzlich grundlos am Tatort auf. Elena bandelt unterdessen ausgerechnet mit Einsteins Erzfeind Prof. Schweizer an, und Tremmel macht Einsteins Mutter schöne Augen ...

