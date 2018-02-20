Einstein
Folge 3: Expansion
45 Min.Folge vom 20.02.2018Ab 12
Um seinen Studenten die Prinzipien der Physik näherzubringen, jagt Einstein mit einem ausgeklügelten System Bank-Tresore in die Luft. Elena und Tremmel, die ihn bei einem Coup hochnehmen, finden das überhaupt nicht witzig - erst recht nicht, als sich ein Trittbrettfahrer für seine Raubzüge ebenfalls Einsteins Methodik zunutze macht. Hat etwa einer seiner Studenten einen lukrativen, kriminellen Nebenerwerb für sich entdeckt?
