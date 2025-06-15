Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Moriarty

sixxStaffel 1Folge 24
Moriarty

MoriartyJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 24: Moriarty

42 Min.Ab 12

Holmes weiß inzwischen, dass es sich bei Irene Adler um Moriarty handelt. Obwohl sie ihn gewarnt hat, zögert Holmes nicht, dazwischenzufunken, als sie einen neuen perfiden Plan umsetzen will: Moriarty kaufte sich kurz vor dem beinahe sicheren EU-Beitritt in die mazedonische Währung ein. Um ihren Profit zu garantieren, will sie den griechischen Schiffeigentümer Christos Theophilus mit einer gemeinen Erpressung zwingen, den Sohn der mazedonischen Parlamentspräsidentin zu töten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen