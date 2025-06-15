Elementary
Folge 13: Für das Allgemeinwohl
42 Min.Ab 12
Weil er den Verdächtigen Sebastian Moran zu Tode foltern wollte, ist Holmes vom Beraterdienst suspendiert. Um seine Langeweile zu bekämpfen, durchforstet er das Internet nach Verschwörungstheorien und stößt dabei auf einen sehr realen Mord: Der Chatroom-Moderator Len Pontecorvo wurde in seiner Wohnung erhängt, wie Holmes bei einer Stippvisite herausfindet. Musste er sterben, weil er auf ein Staatsgeheimnis gestoßen ist?
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
