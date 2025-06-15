Elementary
Folge 10: Der Leviathan
42 Min.Ab 12
Micah Erlich, der Direktor eines Unternehmens, das Banktresore entwickelt, sucht Sherlock auf. Der Hersteller hat vor einiger Zeit einen neuen Supertresor entwickelt: den Leviathan. Doch nun wurde er bereits zum zweiten Mal geplündert. Die Bankräuber schweigen darüber, wie sie es geschafft haben - das soll Holmes nun herausfinden. Eine Aufgabe, die auch für den außergewöhnlich begabten Detektiv nur schwer zu knacken ist ...
