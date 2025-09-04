Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 17vom 04.09.2025
42 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12

Der Unternehmer Gerald Lydon leidet unter einer seltenen, genetisch bedingten Krankheit - und das, obwohl diese in seiner Familie nie vorkam. Holmes lehnt es zunächst ab, dem Mann zu helfen. Doch als Lydon im Wahn seinen Chauffeur ermordet, wird der Schnüffler neugierig. Recherchen in einem Genlabor ergeben, dass die künstliche Infektion mit dem seltenen Defekt durchaus möglich wäre. Wer könnte Lydon das beschädigte Gen verabreicht haben? Und was waren die Beweggründe des Täters?

