sixxStaffel 1Folge 8
Folge 8: Rätselhafte Bombe

42 Min.Ab 12

In einer Web-Design-Firma explodiert eine Bombe und tötet zwei Mitarbeiter. Holmes und Watson stellen schnell fest: Der Sprengsatz lag schon seit Jahren dort. Der Detektiv und seine Assistentin beginnen mit den Ermittlungen in ihrem letzten gemeinsamen Fall, da Watson bald nicht mehr als Holmes' Entzugsbegleiterin arbeiten soll. Sie suchen Heather Vanowen auf, deren Firma das Büro gemietet hatte, als die Bombe deponiert wurde. Holmes findet Gefallen an der attraktiven Frau.

