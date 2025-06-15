Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Der Nerd-Versteher

sixxStaffel 6Folge 19
Der Nerd-Versteher

Der Nerd-VersteherJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 19: Der Nerd-Versteher

41 Min.Ab 16

Als die Doktorandin Lily Zavala nicht zur mündlichen Verteidigung ihrer Arbeit erscheint, bittet ihr Mathematikprofessor Harlan Emple seine Freunde Sherlock und Joan um Hilfe. Nicht ganz ohne Hintergedanken: Harlan empfindet nämlich mehr für seine Doktorandin, als eigentlich erlaubt ist, was auch der Universität nicht verborgen blieb ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen