Elementary
Folge 19: Der Nerd-Versteher
41 Min.Ab 16
Als die Doktorandin Lily Zavala nicht zur mündlichen Verteidigung ihrer Arbeit erscheint, bittet ihr Mathematikprofessor Harlan Emple seine Freunde Sherlock und Joan um Hilfe. Nicht ganz ohne Hintergedanken: Harlan empfindet nämlich mehr für seine Doktorandin, als eigentlich erlaubt ist, was auch der Universität nicht verborgen blieb ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
