Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Niemand lebt ewig

sixxStaffel 6Folge 9
Niemand lebt ewig

Niemand lebt ewigJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 9: Niemand lebt ewig

42 Min.Ab 12

Ein junges Paar findet nach den Semesterferien den Biologie-Professor tot in seinem Labor - er wurde vergiftet und von Ratten bereits teilweise gefressen. Von einem Drogendealer erfahren Gregson und Bell, dass der Professor an einem geheimen Projekt arbeitete, das ihn vermutlich das Leben kostete. Sherlock wird derweil von seinem Suchtbetreuer Alfredo um einen illegalen Gefallen gebeten, um dessen kriminellem Bruder zu helfen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen